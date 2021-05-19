Умер актер из фильмов про Бетховена Чарльз Гродин

В возрасте 86 лет скончался американский актер театра и кино Чарльз Гродин. О смерти актера сообщает «Лента.ру» со ссылкой на агентство Associated Press.

Зрителю актер известен по главным ролям в детских фильмах о симпатяге-сенбернаре «Бетховен», комедийному боевику «Успеть до полуночи», а также фильмам «Кинг-Конг», «Ребенок Розмари», «Разбивающий сердца» и другим.

Гродин сыграл более 50 ролей в кино. На протяжении 1990 и начала 2000 вел развлекательную программу The Charles Grodin Show на CNBC, был политическим обозревателем на CBS, написал несколько пьес для театра, также является автором нескольких книг.

Причиной смерти актера стало онкологическое заболевание. (фото in-w.ru)