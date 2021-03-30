Осужденный за сексуальное насилие Юрий Дмитриев обратился в ЕСПЧ

Осужденный за сексуальное насилие над приемной дочерью историк Юрий Дмитриев пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Жалобу на приговор подали юристы правозащитного центра «Мемориал», внесенного в список иноагентов. Об этом сегодня сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Мемориала».

Напомним, в 2020 году Верховный суд Карелии пересмотрел приговор городского суда и назначил Дмитриеву наказание в виде 13 лет колонии строгого режима, признав его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней. До этого Петрозаводский городской суд приговорил историка к 3,5 годам колонии. Также ВС отправил в суд первой инстанции уголовное дело об изготовлении детской порнографии.

В жалобе в Европейский суд по правам человека юристы заявили о нарушении четырех статей Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В частности, статья 6 - право на справедливое судебное разбирательство, статья 7 - наказание исключительно на основании закона, статья 8 - право на уважение частной и семейной жизни отдельно и в совокупности со статьей 18 - пределы использования ограничений в отношении прав.