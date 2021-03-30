Стриженова получила сложный перелом руки, ей сделали операцию

Ведущая ток-шоу «Время покажет» Екатерина Стриженова прокомментировала травму, полученную ей 29 марта во время прямого эфира на Первом канале. Запись об этом появилась в аккаунте Стриженовой в Instagram.

По словам ведущей, после падения ее рука распухла на глазах. От боли у нее закружилась голова. Дежурившая в Останкино бригада скорой помощи осмотрела Стриженову и посоветовала ей обратиться к специалисту. Елена Малышева порекомендовала своей коллеге ехать в больницу.

В госпитале рентген показал, что перелом руки у телеведущей сложный и нестандартный: «со смещением, с осколками».

И врач сказал, что надо делать операцию. Ставить пластинку,

- пояснила Стриженова.

Ведущая отметила, что все уже позади, и ей даже сделали первую перевязку. «На скрипке», по словам медиков, она уже играть не будет, а вот на пианино - сможет.