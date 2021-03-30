В России не исключили наступление третьей волны коронавируса

О возможной новой волне коронавирусной инфекции в нашей стране заявили в Минздраве РФ. На такие выводы наталкивают показатели заболеваемости COVID-19.

«Вторая волна коронавирусной инфекции захватила и начало 2021 года, и сейчас, к сожалению, показатели заболеваемости и течение заболеваний позволяют говорить и о третьей волне коронавирусной инфекции»,

- сказала замминистра здравоохранения Татьяна Семенова. Ее слова приводит ТАСС.

Представитель ведомства подчеркнула, что в России проводятся необходимые меры, чтобы не допустить третьей волны и добиться формирования популяционного иммунитета в ближайшие месяц-полтора, после чего можно будет говорить о «стихании коронавирусной инфекции».

«Тем не менее, в ряде субъектов Российской Федерации, в ряде крупных городов все равно риски, угрозы инфицирования все равно велики»,

- добавила Семенова.

Напомним, всего с начала пандемии в России коронавирус диагностирован 4 536 820 раз, умерли 98 442 человека, поправились 4 155 996. (фото karpovka.com)