В Сегежской ЦРБ после череды скандалов сменился руководитель

В Сегежской ЦРБ произошла смена руководства. Главврач Валентина Генералова, руководившая лечебным учреждением, ушла с этой должности. С 29 марта больницей в Сегеже временно руководит Ярослава Щербинина. Сообщение об этом появилось в официальном паблике ЦРБ.

«В соответствии с приказом министерства здравоохранения Республики Карелия возложить с 29 марта 2021 года, временно, до решения кадрового вопроса, исполнение обязанностей главного врача ГБУЗ "Сегежская центральная районная больница" на Щербинину Ярославу Алексеевну, заместителя главного врача по организационно-методической работе»,

- сказано в сообщении.

С чем связаны истинные причины смены руководства – остается лишь догадываться. Отметим, что Сегежская ЦРБ не раз оказывалась в центре скандалов. Не так давно больница оказалась замешана в истории с пропажей медицинских документов. (фото santo.kz, vk.com)