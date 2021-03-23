Минздрав РК дал ответ на жалобы ковид-больных, опубликованные в СМИ

В федеральном издании – «Новая газета» – была размещена статья о несвоевременном оказании медицинской помощи отдельным больным новой коронавирусной инфекции в Карелии. Минздрав республики, рассмотрев описанные случаи с привлечением Общественного совета, не нашла нарушений прав пациентов. Об этом официально сообщает ведомство.

Вот как в Минздраве РК прокомментировали факты, изложенные в статье, относительно пациента из Сегежского района, которого, по мнению родных, слишком поздно доставили в Петрозаводск.

«Министерством здравоохранения Республики Карелия проведена проверка в рамках ведомственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности с привлечением независимых высококвалифицированных экспертов, главных внештатных специалистов. Обращение пациента за медицинской помощью своевременное, госпитализация отсрочена в связи с отказом пациента. В период нахождения пациента в ГБУЗ «Сегежская ЦРБ», где имеются все возможности для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19, неоднократно осуществлялись телемедицинские консультации специалистами из Федерального консультационного центра, что зафиксировано в первичной медицинской документации пациента, тактика ведения пациента согласовывалась со специалистами госпиталя для ветеранов войн, Республиканской больницы им. В.А. Баранов, что также отражено в карте пациента. Перевод пациента осуществлен при появлении показаний, своевременно, согласно маршрутизации. По результатам проверки были выявлены нарушения, администрации ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» выдано предписание об устранении выявленных нарушений, в отношении персонала, допустившего нарушения определены меры ответственности. Исполнение предписания находится на контроле у Министерства здравоохранения Республики Карелия»

– сообщается в комментарии Минздрава.

Проверка проведена также по факту смерти жительницы Пудожа.

«Медицинская помощь пациентке была оказана своевременно и в полном объеме, перевод пациентки был осуществлен при появлении показаний. Учитывая изначально тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, несмотря на перевод пациентки, наступил летальный исход. Перевод пациентки, с учетом тяжести состояния, был осуществлен в соответствии с установленными требованиями»

– сообщили в Минздраве.

Еще одна проверка по факту гибели другой жительницы Пудожа, болевшей коронавирусом, продолжается. Планируется, что она завершится 29 марта.

«У пациентки изначально установлено тяжелое течение новой коронавирусной инфекции, что потребовано проведения инвазивной вентиляции легких, пациентка неоднократно консультирована со специалистами Республиканской больницы им. В.А. Баранова, главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения Республики Карелия. Несмотря на тяжесть течения новой коронавирусной инфекции, наличие сопутствующей патологии пациентку удалось перевести на самостоятельное дыхание. Для дальнейшего лечения и реабилитации планировался перевод в пульмонологическое отделение Республиканской больницы им. В.А. Баранова, но с учетом тяжести течения основного заболевания, наличия сопутствующей патологии пациентка скончалась»

– пишет в официальном ответе Минздрав РК.