Более восьми тысяч зараженных коронавирусом выявлены в России за сутки

За последние сутки в России выявлены 8277 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 409 пациентов. Выздоровели 9588 человек. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

В Москве 1291 новый зараженный, в Санкт-Петербурге - 719, в Ленинградской области - 96, в Вологодской области - 90, в Архангельской области - 81, в Мурманской области - 73.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 536 820 раз. Скончались 98 442 человека.

Напомним, в Карелии 29 марта Covid-19 выявлен у 87 человек. Фото 31tv.ru