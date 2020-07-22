Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 22 июля

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии добавлена информация о людях, у которых инфекция была обнаружена 21 июля.

Так, в Петрозаводске количество заболевших достигло тысячи человек. Это по-прежнему главный очаг заражения в Карелии.

На втором месте идет Кемский район (126 больных). На третьем месте - Беломорский район (106). Далее следуют Сортавальский район (97), Олонецкий район (89), Сегежский район (86), Суоярвский район (73), Муезерский район (70) и Прионежский район (67).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе - там 10 заболевших.