22 июля 2020, 19:09
Общество

Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 22 июля

Количество заболевших Covid-19 в республике достигло отметки в 2039 человек

На обновленную онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии добавлена информация о людях, у которых инфекция была обнаружена 21 июля.

Так, в Петрозаводске количество заболевших достигло тысячи человек. Это по-прежнему главный очаг заражения в Карелии.

На втором месте идет Кемский район (126 больных). На третьем месте - Беломорский район (106). Далее следуют Сортавальский район (97), Олонецкий район (89), Сегежский район (86), Суоярвский район (73), Муезерский район (70) и Прионежский район (67).

Меньше всего зараженных в Калевальском районе - там 10 заболевших.

Обсудить
просмотр
171607
Метки: 
коронавирус
пандемия
очаги
онлайн-карта
Петрозаводск
Кемский район
Сегежский район
Беломорский район
Сортавальский район
новости Карелии