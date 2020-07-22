После гибели подростка мэрия и МЧС провели рейд на Каменном карьере

Сегодня сотрудники МЧС, МВД и мэрии Петрозаводска провели совместный рейд по излюбленным местах отдыха горожан. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Представители властей посетили берег Онежского озера, пойму Лососинки в районе набережной Гюллинга и Каменный карьер. Специалисты провели профилактические беседы с горожанами, особенно с детьми, о правилах безопасного отдыха. Также было проверено наличие знаков, запрещающих купание.

В мэрии напомнили, что купание в водоемах карельской столицы запрещено. Ни один из городских пляжей не соответствует нормам, установленным Роспотребнадзором.

Напомним, 19 июля в Каменном карьере утонул подросток. Это произошло на глазах многочисленных свидетелей.