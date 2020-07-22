22 июля 2020, 17:37
Общество

Кишечная палочка обнаружена в зоне отдыха «Пески» в Петрозаводске

Роспотребнадзор продолжает проверку стихийных пляжей в республике Карелия

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на стихийных пляжах в Петрозаводске остается напряженной, сообщает Роспотребнадзор по РК.

«В июле 2020 года был и отобраны 2 пробы воды водоема в месте отдыха у воды река Лососинка (г. Петрозаводск, наб. Гюллинга), озеро Онежское (г. Петрозаводск, ул. Московская) и 1 проба почвы в месте отдыха у воды зона отдыха «Пески»«, сообщает сайи ведомства.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что:

- пробы воды указанных водоемов не соответствует нормативам по микробиологическим показателям по количеству общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов;

- проба почвы не соответствует нормативам по микробиологическим показателям по индексу бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

В частности, в местечке отдыха у воды на улице Московской величина допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки превышена в 10 раз. 

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выяснил, что места отдыха у воды в местечке Лососинное, а также в поселке городского типа Пряжа, ул. Советская, 5 и в поселке Эссойла («Большой пляж», 4 км от п. Эссойла в сторону г. Петрозаводск)опасны для здоровья, а в воде и на почве в Сайнаволоке и в Каменном карьере в Петрозаводске бактерий и паразитов нет.

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Петрозаводск
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