22 июля 2020, 17:11
Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России
По словам главы Владимирской области, медик в регионе заболел COVID-19 дважды в течение короткого срока
Во Владимирской области зарегистрирован первый в России случай повторного заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Владимира Сипягина.
В ходе прямой линии в соцсетях Сипягин рассказал, что повторно заболел один из медиков, причем за очень короткий промежуток времени.
"Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз",
- цитирует издание Сипягина.
По уточнению пресс-секретаря губернатора Владимирской области Ольги Петровой, дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу.
«Ранее официально не сообщалось о случаях повторного заражения на территории России»,
- отмечает ТАСС.