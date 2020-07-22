Первый случай повторного заражения коронавирусом зафиксирован в России

Во Владимирской области зарегистрирован первый в России случай повторного заражения коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Владимира Сипягина.

В ходе прямой линии в соцсетях Сипягин рассказал, что повторно заболел один из медиков, причем за очень короткий промежуток времени.

"Один из медиков заразился коронавирусной инфекцией в течение двух месяцев второй раз",

- цитирует издание Сипягина.

По уточнению пресс-секретаря губернатора Владимирской области Ольги Петровой, дважды заразившийся коронавирусом медик уже вылечился и на днях вышел на работу.

«Ранее официально не сообщалось о случаях повторного заражения на территории России»,

- отмечает ТАСС.