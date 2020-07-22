22 июля 2020, 16:34
Общество

Школы Петрозаводска готовятся к полноценному учебному году

В Петрозаводске идет ремонт учебных заведений, благодаря субсидии в 18 миллионов рублей

Школы карельской столицы продолжают готовится к новому учебному году. 22 июля Глава Петрозаводского городского округа Ирина Мирошник принимала готовность 11-й школы на Перевалке. Также на выездном совещании присутствовала депутат Петросовета Елизавета Васильева.

«Очень важно, что в данной школе отремонтировано пять сантехнических узлов. Это не простые работы для каждой школы»,

– отметила депутат Петросовета Елизавета Васильева

Добавим, что сегодня премьер-правительства Михаил Мишустин заявил, что Россия готовится к «нормальному 1 сентября», то есть, если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, дети пойдут в школу. Решение же, в каком формате начнется в Петрозаводске учебный год будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации в нашем регионе. Возможно, будет изменен формат школьных линеек на 1 сентября.

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