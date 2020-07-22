Мишустин рассказал, как пройдет 1 сентября в России

Россия готовится к нормальному началу нового учебного года. Об этом заявил премьер-министр правительства Михаил Мишустин, его слова приводит «Газета.ру».

Во время представления отчета кабмина о своей работе в 2019 году Мишустин рассказал, что итоговое решение по поводу того, в каком формате начинать учебный год, будет приниматься в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе.

Премьер-министр подчеркнул, что это решение должно быть принято до 20 августа.

Ранее стало известно, что власти разрешили провести традиционные линейки 1 сентября в российских школах. Однако, они могут пройти в необычном формате.