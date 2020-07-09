В Минпросвещения разрешили провести линейки 1 сентября

Глава министерства просвещения России Сергей Кравцов рассказал о том, что линейки в школах 1 сентября все-таки могут состояться. Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24».

По словам чиновника, учебный год-2020/21, как и положено, начнется со Дня знаний. Школы получат возможность провести торжественные линейки, однако, они пройдут в несколько ином формате, чем обычно.

Кравцов напомнил о том, что школам необходимо будет соблюдать все необходимые меры безопасности, чтобы сохранить здоровье учеников, учителей и родителей.

Напомним, накануне по СМИ разошлось сообщение о том, что традиционных линеек на 1 сентября в российских школах в этом году не будет из-за ограничений, связанных с пандемией.