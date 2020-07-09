Стало известно, куда в скором времени смогут полететь россияне

Россия может возобновить авиасообщение с Великобританией, Германией, Венгрией, Италией, Данией, Нидерландами, Норвегией, Финляндией, Польшей, Китаем, Вьетнамом, Шри-Ланкой и Монголией. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в крупной авиакомпании, знакомый с письмом Роспотребнадзора в адрес Росавиации и Минтранса.

Перечисленные страны могут открыться для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения, прерванного из-за пандемии. При этом, по данным журналистов, в Роспотребнадзоре от каких-либо комментариев относительно этой информации и письма воздержались.

Ранее «Интефракс» писал о том, что Россиян намерена открыть международное авиасообщение в два этапа. Сообщалось, что Роспотребнадзор должен будет разработать критерии оценки эпидситуации за рубежом, согласовать их с МИДом и Росавиацией. После чего ведомства ведомства займутся разработкой алгоритма запуска полетов.