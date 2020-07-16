Кишечную палочку нашли в одном из популярных мест отдыха петрозаводчан

В Петрозаводске не только водоемы кишат различными бактериями, но и оказывается загрязнена почва. Очередная проверка Роспотребнадзора в популярном у петрозаводчан месте отдыха на улице Московская выявила превышение допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки.

По санитарно-химическим и паразитологическим показателям проба почвы соответствовала требованиям санитарного законодательства.

Но вот по микробиологическим показателям, а конкретнее величина допустимого уровня бактерий группы кишечной палочки оказалась превышена в 10 раз. О результатах анализа сообщили в администрацию города.

Напомним, в этом году, как и ранее, ни одного официального пляжа в столице Карелии нет.