Популярные места отдыха петрозаводчан оказались загрязнены бактериями

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в популярных местах отдыха петрозаводчан. Так, для анализа по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям воду взяли из Онежского озера на улице Московская и в местечке Пески, а также из Лососинки на набережной Гюллинга.

Все пробы не соответствует нормативам по микробиологическим показателям. В озере и реке выявлено превышение общих и термотолерантных колиформных бактерий и колифагов.

Для справки: термотолерантные колиформные бактерии - группа колиформных организмов, способных ферментировать лактозу при 44-45 грудсов. Они быстро обнаруживаются, поэтому служат для оценки эффективности очистки воды от фекальных бактерий.

Колифаги - бактериофаги (вирусы бактерии), которые заражают бактериальную клетку, размножаются в ней и убивают ее. Обычно колифаги обитают в колиморфных бактериях.

Ранее Роспотребнадзор проверил воду и почву в местах массового отдыха жителей и гостей Карелии. Подробнее о результатах - здесь.