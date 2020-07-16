Борющимся с коронавирусом врачам предложили оплатить отдых в санатории

Медицинские работники, которые лечат пациентов с коронавирусом, могут получить возможность отдыхать в санаториях за счет государства.

С предложением оплачивать санаторно-курортный отдых врачам выступили карельские парламентарии, передает ТАСС. В обращении к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой депутаты попросили предоставить борющимся с ковидом врачам и их детям бесплатное лечение в санаториях за счет федеральных средств. В Карелии с коронавирусом борются около 350 врачей.

Также депутаты предложили предоставить санаторно-курортное лечение детям, которые переболели COVID-19. В нашей республике сегодняшний день 196 детей, переболевших коронавирусом.

Общее количество зараженных - 1 852, умерших - 11, выздоровевших - 1 108 человек.