16 июля 2020, 18:40
Общество

Жителям Лахденпохьи предложили выбрать скульптуру для сквера

Фигуру установят в «Лиственной аллее»

Жителям Лахденпохьи предложили поучаствовать в выборе эскиза скульптуры, которую установят в сквере «Лиственная аллея» на улице Красноармейская. На выбор предлагаются четыре эскиза. Проголосовать можно здесь.

О планах по установке скульптуры на своей странице в соцсети рассказал глава админстрации Лахденпохского района Олег Болгов. Сквер благоустраивают в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» .

«В рамках реализации проекта планируется и установка скульптуры в конце аллеи, которая ранее украшала этот сквер», - написал Болгов.

Фото: vk.com

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Метки: 
Соцсеть
Лахденпохья
новости Карелии
Олег Болгов
сквер
благоустройство
эскиз
скульптура