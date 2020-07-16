Жителям Лахденпохьи предложили выбрать скульптуру для сквера

Жителям Лахденпохьи предложили поучаствовать в выборе эскиза скульптуры, которую установят в сквере «Лиственная аллея» на улице Красноармейская. На выбор предлагаются четыре эскиза. Проголосовать можно здесь.

О планах по установке скульптуры на своей странице в соцсети рассказал глава админстрации Лахденпохского района Олег Болгов. Сквер благоустраивают в рамках реализации программы «Комфортная городская среда» .



«В рамках реализации проекта планируется и установка скульптуры в конце аллеи, которая ранее украшала этот сквер», - написал Болгов.

Фото: vk.com