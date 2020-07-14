Отдых и купание возле поселка Эссойла опасны для здоровья

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на стихийных пляжах под Петрозаводском остается напряженной, сообщает Роспотребнадзор по РК.

В конце июня 2020 года были отобраны пробы воды и почвы из мест отдыха у воды на территории поселка городского типа Пряжа, ул. Советская, 5 и в поселке Эссойла («Большой пляж», 4 км от п. Эссойла в сторону г. Петрозаводск) по микробиологическим, паразитологическим и санитарно-химическим показателям.

По санитарно-химическим показателям проба воды в месте отдыха поселке не соответствовала требованиям санитарного законодательства по показателю железо. Также установлено, что проба воды не соответствовала требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: концентрация колифагов составила 23,3 БОЕ в 100 мл, при гигиеническом нормативе не более 10 БОЕ в 100 мл.

По санитарно-химическим показателям проба воды в месте отдыха поселка Эссойла не соответствовала требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям: концентрация термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) составила 230 КОЕ в 100 мл, при гигиеническом нормативе не более 100 КОЕ в 100 мл.

Ранее мы писали о том, что Роспотребнадзор выяснил, что места отдыха у воды в местечке Лососинное опасны для здоровья, а в воде и на почве в Сайнаволоке и в Каменном карьере в Петрозаводске бактерий и паразитов нет.