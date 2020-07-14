В Карелии осужденные собрали более 200 килограммов огурцов

В Медвежьегорске осужденные собрали на подсобном участке в Республиканской больнице №2 более 200 килограммов огурцов.

Выращенные овощи появились в меню столовой еще с середины мая, когда был собран первый урожай, сообщили в УФСИН по РК.

За теплицами ухаживают осужденные отряда хозяйственного обслуживания. Они выращивают помидоры, болгарский перец, морковь, свеклу, картофель, капусту и зелень.

Фото: УФСИН по Карелии