14 июля 2020, 19:45
В Карелии осужденные собрали более 200 килограммов огурцов
В теплицах при Республиканской больнице №2 выращивают также помидоры, перцы, зелень и картофель
В Медвежьегорске осужденные собрали на подсобном участке в Республиканской больнице №2 более 200 килограммов огурцов.
Выращенные овощи появились в меню столовой еще с середины мая, когда был собран первый урожай, сообщили в УФСИН по РК.
За теплицами ухаживают осужденные отряда хозяйственного обслуживания. Они выращивают помидоры, болгарский перец, морковь, свеклу, картофель, капусту и зелень.
Фото: УФСИН по Карелии