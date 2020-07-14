29-летний сегежанин осужден за нападение на сотрудника полиции

В Сегеже мужчина признан виновным в применении насилия в отношении сотрудника полиции, сообщает СУСК по РК.

По версии следствия, в январе 2020 года подсудимый был задержан сотрудниками полиции после совершения наезда на автомашине на двух малолетних детей в городе Сегежа. При доставлении в отдел полиции мужчина повел себя агрессивно и напал на одного из полицейских, применив к нему насилие.

По ходатайству следователя судом в отношении подсудимого, ранее неоднократно судимого за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.