В Ключевском карьере утонул подросток

В МЧС по Карелии нам только что подтвердили страшную новость: в Ключевском карьере сегодня утонул подросток.

Спасатели сообщили только, что подростку на вид лет пятнадцать. Он пришел на карьер в компании сверстников. По некоторым сведениям, употребляли алкоголь.

В какой-то момент во время купания подросток не смог выплыть. Это произошло на глазах у многочисленных свидетелей.

Спасатели уже обнаружили и достали из воды тело. Очевидно, последуют длительные следственные действия, после чего происшествию будет дана юридическая квалификация в соответствии с законом.

К поискам и извлечению тела привлекались спасательные подразделения Петрозаводска (водолазная группа) (5 чел. 2 ед. техники), а также Петрозаводский инспекторский участок ГИМС (2 чел. 1 ед. техники).

Фото: МЧС по Карелии