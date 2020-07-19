Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность гражданина, подозреваемого в краже.

5 июля 2020 года около 13:00 на улице Ровио совершено хищение личного имущества.

Полицейские просят всех, кто узнал мужчину на видеозаписи, сообщить информацию о нем по номерам: +7-921-523-09-68, +7(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного - 102). Конфиденциальность гарантируется.