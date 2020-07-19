Бабушка утерла нос мошенникам в Карелии

80-летняя петрозаводчанка распознала мошенников и не поддалась на их уговоры, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.

Ночью в квартире пожилой женщины раздался телефонный звонок. Ей сказали, что ее внук стал участником ДТП, за что ему грозит уголовная ответственность. Чтобы урегулировать ситуацию, требовалось заплатить 200 тысяч рублей.

Однако женщина была проинформирована о таких способах мошенничества и сразу прекратила разговор. Спустя время незнакомец перезвонил вновь и сообщил, что с минуты на минуту к дому пенсионерки подъедет курьер, которому следует передать деньги. Это требование она также оставила без внимания, но сообщила обо всем в правоохранительные органы.

А вы рассказали своей бабушке об актуальных схемах мошенничества?