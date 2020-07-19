В минувшую субботу в Карелии пойманы 12 нетрезвых водителей

Пресс-служба ГИБДД сообщила типичную историю субботнего вечера: пойман очередной пьяный водитель.

18 июля около 9 часов вечера в деревне Бор Сегежского района автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Тойота Королла нетрезвого водителя, жителя Санкт-Петербурга. Нарушитель ожидает решения суда, в соответствии с ч. 1 ст. 12.8 ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до 2 лет.

Всего за минувший субботний день инспекторы ДПС в республике пресекли 12 нарушений нетрезвыми водителями. Трое из нарушителей сели за руль в нетрезвом виде повторно, им предстоит понести наказание в соответствии с ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Фото: ГИБДД Карелии