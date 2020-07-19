В Олонецком районе мужчина был травмирован в драке из-за девушки

В Олонецком районе мужчина вышел драться за друга. Один участник конфликта получил травму, в отношении второго возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.

В ОМВД России по Олонецкому району поступило сообщение от 28-летнего жителя местного жителя. Молодой человек рассказал, что в результате конфликта малознакомый человек сломал ему челюсть.

Оперативники установили детали произошедшего. В вечернее время в поселке Ильинский компания молодых людей выясняла отношения. От каждой компании в круг вышло по одному человеку. С первого же удара один из соперников сломал челюсть другому, и на этом инцидент был исчерпан. Заявитель направился в больницу.

Полицейские установили личность подозреваемого – 22-летнего жителя района. По его словам, он не рассчитал силу удара. Мужчина рассказал, что конфликт произошел из-за девушки. Участники драки не были знакомы, потерпевший вышел вместо своего друга.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью возбуждено уголовное дело.