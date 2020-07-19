ГИБДД Карелии сообщила о ночных происшествиях на дорогах

Костомукша. В 20 часов 16-летний водитель мопеда, двигаясь по лесной автодороге, не справился с управлением и допустил опрокидывание мопеда. В результате происшествия подросток получил травмы. Водительских прав на управление транспортным средством подросток не имеет.

Муезерский район, 124 км автомобильной дороги «Кола» - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - граница с Финляндской Республикой. В 19:30 водитель, 27-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ 21124, не справилась с управлением и совершила съезд в левый кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия пострадала водитель.

Прионежский район, 1 км автодороги Петрозаводск-Суоярви.

В 02:30 ночи 20-летний водитель автомобиля Лифан неправильно выбрал скорость движения, не учел дорожные условия, не справился с управлением и, выехав за пределы проезжей части, совершил наезд на дерево. После наезда автомобиль загорелся, водитель и два пассажира покинули салон автомобиля. В результате происшествия пассажиры, молодые мужчины 21 года и 19 лет, получили травмы.

Прионежский район, 1 км автодороги Петирозаводск-Ошта.

Около 17:20 22-летний водитель автомобиля Форд Фокус совершил съезд в кювет. В результате происшествия водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

Фото: ГИБДД Карелии