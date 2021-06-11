Заболевших коронавирусом в Карелии стало больше на 69 человек

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Карелии продолжает расти. За сутки общее количество зараженных возросло на 69 человек. Из них заболевших – 66, в состоянии средней степени тяжести находятся 17 человек, состояние у 3 пациентов тяжелое, сообщается на странице министра здравоохранения региона в соцсети. За весь период пандемии COVID-19 в Карелии заболели 47 975 человек.

За минувшие сутки поправились еще 60 человек. За все время пандемии недуг победили 46 199 человек.

Увеличилось и общее количество жертв пандемии. В республике подтверждены три новых летальных исхода. За все время в Карелии от коронавируса умерли 576 человек. (фото: iz.ru, Сергей Бобылев)