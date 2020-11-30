Раскрыто реальное количество умерших в Карелии пациентов с Covid-19

Минздрав Карелии прокомментировал методику формирования смертности от Covid-19 в республике. Количество умерших пациентов с коронавирусом не совпадает с теми цифрами, которые публикуются в статистике, и в министерстве объяснили, почему.

После получения результатов лабораторных исследований и других необходимых сведений в срок не позднее чем через 45 дней после установления причины смерти судебно-медицинский эксперт или врач-патологоанатом составляют медицинское свидетельство о смерти, в котором отражается окончательная первоначальная причина смерти. В официальную статистику смертности от новой коронавирусной инфекции включаются только случаи, когда установлена окончательная первоначальная причина смерти,

- говорится в заявлении Минздрава.

По данным министерства, на сегодняшний день в Карелии зарегистрированы 102 случая, в которых первоначальной причиной смерти пациента стала коронавирусная инфекция. Еще 89 человек, у которых был Covid-19, умерли от заболеваний, не связанных с коронавирусом. У некоторых скончавшихся пациентов причина смерти сейчас устанавливается.

По данным на 30 ноября в Карелии уже более 15 тысяч инфицированных Covid-19. Фото murman.tv