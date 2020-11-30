Лунный денежный календарь на декабрь 2020 года

Декабрь - месяц трат, ведь впереди новогодние праздники! Как тут сохранить нажитое и как разумно тратить деньги? Помочь правильно распорядиться личным бюджетом может наш традиционный денежный календарь.

Давать в долг: 5 декабря.

Не давать в долг: 4, 9, 10 декабря.

Брать в долг:10 декабря.

Не брать в долг: 4, 16 декабря.

Отдавать долги: 2 , 10, 22, 30 декабря.

Не отдавать долги: 4 декабря.

Пересчитывать деньги: 24 декабря.

Покупать кошелек: 14 декабря.

Покупать подарки:15, 25, 28 декабря.

Благоприятные дни для вкладов и инвестиций: 2 декабря.

Подходящее время для крупных покупок: 2, 24, 29 декабря.

Удачное время для обмена валют и операций с недвижимостью: 2 декабря.

Первая декада

1 декабря. Сегодня делаем паузу, прячем деньги как можно дальше и не поддаемся соблазну.

2 декабря. Средства стоит инвестировать в бизнес, покупать домашнюю технику, автомобили и недвижимость. Удачный день, чтобы вернуть свои долги.

3 декабря. Существует опасность потратить деньги зря. Воздержитесь от незапланированных покупок.

4 декабря. Лучше не иметь никаких дел с финансами.

5 декабря. Можно давать в долг любые суммы, но от валютных операций надо категорически отказаться.

6 декабря. Не смотря на воскресенье имеет смысл попробовать начать что-то новое, новый проект, новый бизнес.

7 декабря. Лучше не совершать крупных покупок, они могут оказаться неудачными, вероятно, вам придется менять их.

8 декабря. Опасайтесь мошенников, не стоит доверять свои финансы кому бы то ни было!

9 декабря. Не стоит заниматься денежными вложениями, а также давать деньги в долг: могут быть проблемы с возвратом.

10 декабря. Благоприятный период для погашения долгов, оплаты кредитов, коммунальных платежей, крупных приобретений. Категорически запрещается давать деньги в долг, а вот брать даже желательно, так вы переманите к себе денежное благополучие.

Вторая декада

11 декабря 2020. Это время предназначено для запланированных трат, однако стоит принять во внимание список покупок, чтобы ваши траты не оказались чрезмерно расточительными.

12 декабря. Денежные средства, потраченные сегодня, могут создать брешь в бюджете.

13 декабря. Опасная дата, с деньгами следует быть особенно внимательными.

14 декабря. Сегодня купите новый кошелек и положите на ночь под лунный свет, чтобы приманить удачу и достаток.

15 декабря. Дарите подарки и тратьте деньги в свое удовольствие.Это принесет пользу вам и вашим близким.

16 декабря. Ни в коем случае не пересчитывайте деньги, не берите их в долг, и не вкладывайте.

17 декабря. День перемен – любое дело легко будет начинать с чистого листа. Вскоре вас ждет стабильная прибыль.

18 декабря. Старайтесь избегать крупных покупок – высок риск того, что выбор не понравится, а исправить не получится.

19 декабря. Опасайтесь непредвиденных трат: на бюджете скажутся, пользу не принесут.

20 декабря. Важно проявить особенную осторожность, так как многие сделки грозят обманом и банкротством.

Третья декада

21 декабря. Можно начать планирование покупок к новогоднему столу.

22 декабря. Важно возвратить долги, нельзя вступать в наступающий новый год с многочисленными старыми проблемами и финансовыми долгами.

23 декабря. Сегодняшний день хорошо посвятить получению прибыли от ранее осуществленных сделок.

24 декабря. Можно производить расчет своих накоплений, покупать ювелирные изделия.

25 декабря. Можно начать закупать подарки и новогоднюю провизию.

26 декабря. Те, кто давно вынашивает идею открытия собственного дела, наконец-то могут осуществить свои планы – бизнес будет успешным.

27 декабря 2020. С осторожностью отнеситесь к тому, что вам советуют, заручитесь помощью оберегов от чужих воздействии.

28 декабря. Удачный день для покупки подарков, но не носите с собой большие суммы наличными.

29 декабря. Все крупные покупки будут удачными.

30 декабря. Отличный день, чтобы отдать все долги, ведь плохая примета встречать Новый год должником - плохая примета.

31 декабря. Возможно, сегодня вам вернут старые долги.

С Новым годом!

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