Более семи тысяч человек заболели ОРВИ в Карелии за неделю

За прошедшую неделю в Карелии зарегистрированы 7022 случая заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости выше эпидемического порога на 34,8%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Эпидпорог превышен за счет большого количества заболевших взрослых. А вот дети болеют намного реже.

В Петрозаводске за неделю - 3834 новых случая заболевания ОРВИ. Это выше эпидпорога на 8,9%. За неделю заболеваемость выросла на 2%.

Из-за случаев выявления респираторных заболеваний на карантин закрыт 21 класс в 11 школах Петрозаводска, а также один класс в лахденпохской школе. На карантин отправлены 26 групп в 18 детских садах Петрозаводска. Фото сольздоровья.рф