Прокуратура оштрафовала главу администрации Медвежьегорского района

В нарушение норм закона «О противодействии коррупции», сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей муниципальных учреждений Медвежьегорского муниципального района и их близких родственников, муниципальных служащих и их близких родственников за период 2019 г. не были размещены на официальном сайте «Медвежьегорский муниципальный район» в установленный срок, сообщает прокуратура Карелии.

По результатам проведенной прокуратурой района проверки, в отношении главы администрации муниципального образования «Медвежьегорский муниципальный район», было возбуждено дело об административном правонарушении.

Постановлением мирового судьи судебного участка №1 Медвежьегорского района Глава администрации привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа. Решением Медвежьегорского районного суда постановление суда первой инстанции оставлено без изменения, вступило в законную силу.

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