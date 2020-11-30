Осужден молодой человек, продававший пенсионерам датчики утечки газа

22-летний уроженец Пскова признан виновным в совершении 41-го преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщает прокуратура Карелии. В ходе суда установлено, что мужчина совершал хищения имущества граждан путём обмана, в составе организованной группы лиц.

Участники группы находили газифицированные жилые дома, после чего, представляясь работниками организации «Безопасный Дом», приходили в квартиры пожилых людей, как наиболее доверчивых, и вводили их в заблуждение относительно необходимости обязательной и возмездной установки сигнализаторов загазованности и пожарных извещателей в каждой квартире. Под влиянием обмана пенсионеры передавали преступникам деньги в суммах от 1 200 до 13 000 рублей.

На стадии предварительного расследования, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в ходе которого он обязался давать показания, направленные на изобличение других участников преступной группы.

Приговором Петрозаводского городского суда, с учетом позиции стороны обвинения, гражданину назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда вступил в законную силу.

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