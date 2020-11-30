Завтра автобусы Петрозаводска изменят свои маршруты

С 1 декабря три автобуса Петрозаводска изменят свои маршруты. Еще два временно прекратят работу, напомнили в мэрии карельской столицы.

Отменяются маршруты №1 и №15. В мэрии считают, что эти автобусы не востребованы у жителей города. Транспорт переведут на другие маршруты.

Автобусы №14 теперь будут следовать от Древлянки до Соломенного, а не до Октябрьского района. Благодаря этому в отдаленную часть города начнут дополнительно ходить более десяти транспортных единиц. Это позволит сократить время ожидания.

Городской маршрут №17 также продлили. Конечная станция общественного транспорта переместится с улицы Попова на Древлянку-7, что увеличит доступность развивающегося района города.

Автобусы №12 от Древлянки-7 будут следовать не на Ключевую, а на Кукковку, до улицы Энтузиастов. Это наладит прямое сообщение между новыми районами. На Ключевую по аналогичному маршруту продолжит движение троллейбус №1.

Все изменения будут действовать в период ограничительных мер, введенных главой республики. В мэрии заявили, что в будущем будет рассмотрена возможность сохранения новых машрутов и в дальнейшем.