Автомобильное движение на трассе «Кола» временно ограничат во вторник

Во вторник, 1 декабря, движение на трассе «Кола» будет снова временно ограничено, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На 45 минут для пропуска судна разведут Ладожский мост в районе деревни Марьино Кировского района Ленинградской области.

С 10 утра до 10:45 по реке Нева пройдут барже-буксирный состав, буксир «Грифон-5», буксир «Грифон-8» и теплоход «Пола Гали».

Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто. Разводка моста производится при температуре воздуха не более +25 и скорости ветра не более 15 м/с. Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании маршрутов. (фото trans.ru)