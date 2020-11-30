За сутки более 400 жителей Карелии узнали, что заражены коронавирусом

В Карелии с каждым днем растет общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердился у 427 человек. Из этого числа заболевших – 393 человека, из них 45 имеют симптомы средней тяжести, 5 – в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.

По сообщению оперативного штаба Карелии по борьбе с коронавирусом, новые случаи подтверждены в Петрозаводске – 235 человек, в Пряжинском районе – 6 человек (поселок Чална – 1, поселок Матросы – 5), в Кондопожском районе – 28 человек (Кондопога –20, поселок Кяппесельга – 1, село Кончезеро – 7), в Костомукше – 51 человек, в Олонецком районе – 10 человек (Олонец – 6, поселок Ильинский – 2, деревня Нурмолицы – 1, деревня Устье Тулоксы – 1), в Сортавале– 6 человек, в Лахденпохье – 1 человек, в Питкяранте – 1 человек, в Пудожском районе – 12 человек (Пудож – 10, поселок Колово – 1, поселок Кривцы – 1), в Медвежьегорском районе – 55 человек (Медвежьегорск – 45, деревня Кажма – 1, поселок Повенец – 2 поселок Пиндуши – 4, село Паданы – 1, село Сосновка – 1, поселок Немино-3 – 1), в Беломорском районе – 22 человека (Беломорск – 15, поселок Летнереченский – 3, поселок Сосновец – 1, село Сумский Посад – 1, село Нюхча – 2). Выздоровели еще 143 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 2393,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1546,4 случая, по Северо-Западу – 2004,1.

Таким образом, за весь период пандемии в республике заболели 15540, выздоровели 8694, умерли 102. (фото sport-express.ru)