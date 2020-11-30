Количество жертв коронавируса в Карелии превысило 100 человек

Коронавирус продолжает отнимать жизни в Карелии. За прошедшие сутки в республике подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Так, в Республиканской инфекционной больнице скончались жительница Петрозаводска, 1951 года рождения, и житель Кеми, 1969 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число жертв коронавируса в республике на утро 30 ноября - 102 человека. (фото news.mail.ru)