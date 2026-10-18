В Карелии малышей будут возить в детсад за 40 километров от дома

Родители детей в Кривом Пороге Кемского округа обеспокоены планами закрытия школы и детского сада

Фото: ИИ Алиса

Текст: Елена Малишевская

В поселке Кривой Порог Кемского муниципального округа в марте на ремонт закроется здание школы – в нем же находится и детский сад. Работа по плану рассчитана до осени, не менее полугода. Известие о том, что маленьких детей будут возить на автобусе за сорок километров от дома, пугает родителей. Об этом им сообщили на собрании 14 октября.

«Зачем делать ремонт в течение учебного года?! А ведь только крышу подлатать в этом здании. Дали бы детям доучиться. А летом что делали?»,

– возмущаются жители Кривого Порога.

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Новость о закрытии детского сада родители сначала узнали от воспитателей.

«Девчонки, принимайте какие-то меры. Потом будет поздно!»

Родители бросились искать варианты, например, снять квартиру и переоборудовать ее под детский сад. Сейчас в него ходит семеро малышей, в этом году должны прийти еще двое, самому маленькому полтора года.

«Нет, конечно, квартира – это не вариант. Слишком много нужно согласований и разрешений, запасной выход, меры противопожарной безопасности»,

– рассказала нам по телефону начальник Управления образования Кемского округа Марина Пауш.

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По поселку поползли и более устрашающие слухи, например, что здание школы после ремонта не откроется – его продают москвичам под туристический бизнес.

«Ну что вы, нет. Здание останется в системе образования. Поедем в Кривой Порог на собрание, будем с родителями обсуждать варианты»,

– сообщила Марина Пауш.

И действительно, начальник кемского образования приехала в Кривой Порог. Правда, как рассказали нам родители детей после собрания, никакого «обсуждения вариантов» не было. Их просто поставили перед фактом: и школьников, и малышей из детского сада будут ежедневно возить в поселок «14 км дороги Кемь-Калевала», в Подужемскую школу. Это в сорока километрах от Кривого порога.

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Когда-то в Кривом Пороге была средняя школа, сейчас осталась только девятилетка. Ученики десятого и одиннадцатого классов ездят учиться в Кемь, причем на рейсовом автобусе, никто их специально не возит. Так как автобус ходит только три раза в неделю – в понедельник, среду и пятницу – остаются на учебную неделю в интернате, на выходные возвращаются домой. Подростков родители тоже жалеют, но за малышей у них душа болит особенно, и уже сейчас, за несколько месяцев до начала ремонта.

«А что если моему ребенку станет плохо в течение дня? Животик заболит, температура поднимется или еще что-то? Это же дети... Как его отправят домой, на чём?»

– беспокоится жительница Кривого Порога Екатерина Куга.

Екатерина вместе с мужем работает на Кривопорожской ГЭС: муж 5/2, а у нее сменная работа плюс вне смен, так как занимает должность старшего дежурного инженера станции. Детский сад для пятилетнего сына нужен как воздух. Брать отпуск на несколько месяцев, как предложила Марина Пауш, – не вариант, никто не отпустит. Летом дают только 24 дня.

«Я с работы вообще не имею права уйти, потому что отвечаю в целом за работу станции на смене, мужа тоже не всегда могут отпустить. Да и во сколько нужно поднять ребенка утром, во сколько он приедет? Какое-то издевательство над детьми»,

– поделилась с нами своими эмоциями Екатерина.

На собрании родителям пообещали, что детей будут возить в специальных креслах, как положено. Автобус сначала будет забирать малышей из детсада и учеников младших классов, с ними поедут и воспитатели. А потом, вторым рейсом – остальных школьников.

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Чиновники Кемской администрации немного «давят» на жителей Кривого Порога: «Вы же понимаете, что если сейчас не сделать ремонт здания, эти деньги уйдут обратно в бюджет? Вы что, против ремонта?!»

Кривопорожцы не против ремонта, они за. Но прежде всего они за своих детей. И они вправе утверждать: прежде чем закрывать школу и детский сад, надо продумать и обеспечить комфортабельные условия для малышей, максимально возможные в этой ситуации.