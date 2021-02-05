Общепит потребовал отменить коронавирусные ограничения в Карелии

Представители карельского общепита обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей в республике с предложением поддержать их инициативу по снятию действующих из-за коронавируса ограничений их деятельности. Напомним, распоряжение главы Карелии устанавливает ограничения по времени работы кафе, ресторанов, баров. Общепиту разрешено работать лишь до полуночи.

«Субъекты предпринимательства выступают за снятие ограничений по времени осуществления деятельности»,

- говорится в обращении к бизнес-омбудсмену Елене Гнетовой.

Письма с предложением снять временные ограничения по работе общепита, деятельности в области отдыха и развлечений, организации мероприятий направлены главе региона, заместителю премьер- министра по вопросам экономики.

Бизнес-омбудсмен отметила, что идет вакцинация, снижается количество фиксируемых случаев заболевания, предприятия заинтересованы в неукоснительном соблюдении санитарных норм и требований.

«Возобновление полноценной работы предприятий общественного питания, спорта, культурно-развлекательной сферы, сферы организации деловых мероприятий при условии полного соблюдения ими обязательных требований Роспотребнадзора по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, позволит сохранить большое количество предприятий, их рабочие коллективы, положительно скажется как на состоянии субъектов предпринимательской деятельности, так и на экономике республики Карелия в целом», - считает Гнетова. (фото Александр Кряжев, vedomosti.ru)