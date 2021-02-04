МВД предостерегает жителей Карелии от участия в финансовых пирамидах

На территории республики участились случаи, когда недобросовестные организации призывают вкладывать средства, увеличивая свой доход за счет привлечения новых вкладчиков, сообщает МВД Карелии.

Другие могут действовать не столь явно, предлагая якобы финансовые услуги. Схемы привлечения средств у населения бывают разные, а вот итог чаще всего один – потеря вклада.

Например, организация предлагает услуги по торговле на международном валютном рынке. Но оказывается, что у нее нет лицензии. Приложение, которое клиент установил на свой компьютер – всего лишь имитатор настоящей биржи, а его накопления ушли неизвестным людям.

Другие организации предлагают вложиться в выгодный проект – выдавать краткосрочные займы населению. Предполагается, что вложенные средства в дальнейшем приумножатся, когда должник начнет возвращать деньги и выплачивать проценты. Однако на практике результат получается обратным – организация банкротится, возврат средств не происходит.

На что следует обратить внимание, если вы хотите вложить свои средства? Что укажет на сомнительность организации? Вот некоторые признаки:

организация является юридическим лицом, но на сайте отсутствует учредительная документация и публичная бухгалтерская финансовая отчетность;

сам сайт компании некачественный, часто размещенный на бесплатном хостинговом центре;

у организации нет разрешения Банка России на осуществление деятельности по привлечению денежных средств или иной деятельности, но она предлагает свои услуги в этой сфере;

гарантируется или обещается высокая доходность, значительно превышающая рыночный уровень. На финансовом рынке это под запретом;

широкая, массированная реклама в интернете, в том числе в социальных сетях. Обычно она сопряжена с обещанием высокой доходности.

На протяжении длительного времени в МВД по Республике Карелия подобные заявления не регистрировались, однако, полиция предупреждает: будьте внимательны ко всем финансовым предложениям. Не вкладывайте средства в проекты, обещающие легкий заработок. Помните: все финансовые предложения имеют свою цену. Если вы все же решаете вложить свои средства, то выбирайте крупные и надежные финансовые организации.

Фото с сайта avatars.mds.yandex.net