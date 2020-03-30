В Карелии могут ввести режим полной самоизоляции для всех жителей

Глава правительства Михаил Мишустин попросил губернаторов обратить внимание на меры полной самоизоляции, которые были введены в Москве и Подмосковье в связи с распространением коронавируса. Премьер-министр попросил глав регионов проработать возможность введения таких же ограничений у себя. Об этом сегодня сообщает РИА Новости. Такие меры уже приняты в Мурманской области.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин ввел режим полной самоизоляции для всех жителей Москвы независимо от возраста. Покидать квартиру разрешено только для похода в аптеку или ближайший магазин, выноса мусора, выгула животных, обращения за экстренной медицинской помощью и поездкой на работу. Позже в Москве собираются ввести спецпропуска.

«Прошу руководителей субъектов Российской Федерации обратить внимание на опыт коллег и проработать возможность введения подобных мер в своих регионах»,

- сказал Мишустин, отметив, что в текущей ситуации это поможет уберечь себя и своих близких.

Фото: tolksnov.ru