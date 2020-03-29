Срочно! Собянин ввел режим полной изоляции в Москве

В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима полной самоизоляции в столице России. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.

Покидать квартиру разрешается только в случаях:

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,

- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,

- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),

- необходимости вынести бытовой мусор.

Очевидно, что при таком режиме многие люди потеряют работу. Но Собянин обещал на этот случай отдельные меры поддержки.