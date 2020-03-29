29 марта 2020, 20:03
Срочно! Собянин ввел режим полной изоляции в Москве
О параметрах режима мэр Москвы объявил в своем блоге
В своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении режима полной самоизоляции в столице России. Начиная с завтрашнего дня домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы независимо от возраста.
Покидать квартиру разрешается только в случаях:
- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью,
- поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу,
- совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке,
- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания),
- необходимости вынести бытовой мусор.
Очевидно, что при таком режиме многие люди потеряют работу. Но Собянин обещал на этот случай отдельные меры поддержки.