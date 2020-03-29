Почта России просит пользоваться онлайн-сервисами в условиях эпидемии

С 1 апреля стартует подписка на газеты и журналы на второе полугодие 2020 года. При этом Почта России в связи с эпидемией перешла на сокращенный режим работы.

Однако в наше время неработающее отделение почты не является непреодолимой преградой при оформлении подписки. Сегодня подписаться на любое издание можно буквально не выходя из дома. На сайте Почты России есть специальный раздел онлайн-подписки, где вы легко найдете нужное вам издание, оформите и оплатите подписку.

Например, любимую газету Карелии «ТВР-Панорама» можно выписать, просто перейдя по этой ссылке.

Мы просим молодых энергичных людей, которые «на ты» с сетевыми сервисами: помогите оформить подписку пожилым людям, которые находятся рядом с вами! Подарите подписку на «ТВР-Панораму» вашим бабушкам и дедушкам, родителям. Каждую неделю, получая свежий номер, они будут с любовью и благодарностью вспоминать вас!

В районах Карелии пока нет развитых сервисов по доставке продуктов на дом, которые широко представлены в городах. Интересно, что в этих условиях нишу иногда может заполнить Почта России. Некоторые продукты и товары бытовой химии даже сегодня можно заказать на дом в почтовых отделениях.

Например, наши коллеги из издания «64 параллель» узнали ассортимент товаров, которые можно заказать на почте. Из продуктов в почтовых отделениях Костомукши можно заказать доставку: круп, чая, кофе, сахара, конфет, шоколада, растительного масла, детских соков, фруктовых пюре, консервированных супов, каш, овощей, тушенки, рыбных консервов. Кроме продуктов, почта также предлагает доставить на дом товары бытовой химии, печатную продукцию и детские книги. Получить данную услугу можно, позвонив в отделение почтовой связи, обслуживающее почтовый адрес.

Надеемся, что аналогичным сервисом можно воспользоваться и в других районах Карелии.