Умер Юрий Бондарев

«Московский комсомолец» сообщил о смерти писателя Юрия Бондарева в Москве. Печальную новость разнесли СМИ. Позднее сообщение подтвердила также жена писателя.

Целые поколения выросли на его книгах. Юрий Бондарев — автор романов «Батальоны просят огня», «Последние залпы», «Горячий снег» и «Тишина». Член Союза писателей СССР, лауреат Ленинской премии и двух Государственных премий СССР, Герой Социалистического Труда, фронтовик, ветеран Великой Отечественной войны.

В 1988 году с трибуны Всесоюзной партийной конференции писатель раскритиковал перестройку, объявленную Михаилом Горбачевым.

Он сравнил ее с самолетом, который подняли в воздух, не зная, есть ли в пункте назначения посадочная площадка.

Кроме того, Бондарев осуждал очернение в прессе и на телевидении советского прошлого и советской действительности.

В 1994-м Бондарев отказался принять от тогдашнего президента Бориса Ельцина орден Дружбы народов по случаю своего 70-летия, мотивировав свое решение тем, что «сегодня это уже не поможет доброму согласию и дружбе народов нашей великой страны».

Мы скорбим вместе со всей Россией.