Приставы-исполнители Карелии больше не высылают мигрантов из страны

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия не может исполнять решения судов о выдворении нелегальных мигрантов за пределы России. Об этом сообщил официальный сайт ведомства.

Ситуация с коронавирусом и распространение пандемии привело к ограничению авиасообщения по всему миру. В силу этого, вернуть мигрантов домой на сегодняшний день не представляется возможным.

В центре временного содержания иностранных граждан в Петрозаводске в соответствии с решением суда ожидают выдворения за пределы Российской Федерации 15 иностранных гражданина из государств ближнего и дальнего зарубежья — Республики Украины, Иордании, Узбекистана, Армении, Молдовы, Грузии, Египта, Сирии. Когда такая возможность может представиться — пока неизвестно.

Помимо выдворения, к нелегалам применяются и штрафные санкции, а также запрет въезда на территорию России в течение пяти лет.