«Рыбаки» на Онежской набережной надели защитные маски

Остроумные жители Петрозаводска надели известным «Рыбакам» на Онежской набережной медицинские маски. Теперь их зловещие лица скрыты, а скульптура превратилась в инсталляцию на тему пандемии. Уместны ли шутки на эту тему сегодня – вопрос сложный, каждый ответит на него сам.

Злая ирония заключается в том, что эта скульптура – подарок Петрозаводску от города Дулут, Миннесота. А США – родина этого подарка – сегодня вырывается в число мировых лидеров по числу зараженных и жертв коронавируса. Там люди уже умирают тысячами, и охота шутить у американцев, надо понимать, отпала.

У нас пока ее шутят… Надолго ли?

Фото: Андрей Басов