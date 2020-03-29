29 марта 2020, 16:13
«Рыбаки» на Онежской набережной надели защитные маски
У петрозаводчан еще хватает духу шутить на темы коронавируса
Остроумные жители Петрозаводска надели известным «Рыбакам» на Онежской набережной медицинские маски. Теперь их зловещие лица скрыты, а скульптура превратилась в инсталляцию на тему пандемии. Уместны ли шутки на эту тему сегодня – вопрос сложный, каждый ответит на него сам.
Злая ирония заключается в том, что эта скульптура – подарок Петрозаводску от города Дулут, Миннесота. А США – родина этого подарка – сегодня вырывается в число мировых лидеров по числу зараженных и жертв коронавируса. Там люди уже умирают тысячами, и охота шутить у американцев, надо понимать, отпала.
У нас пока ее шутят… Надолго ли?
Фото: Андрей Басов