В США заметили российский препарат от коронавируса

Работающая в США ученый-биолог Анна Баранова дала оценку созданному в России препарату от коронавируса. Баранова - доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США), сообщает «Свободная пресса».

По ее словам, препарат «Мефлохин», который будут использовать в России для лечения COVID-19, наиболее безопасен по сравнению с его аналогами. Доктор биологических наук отметила, что препарат не способен победить коронавирус, но может значительно увеличить шансы на выздоровление.

«Он правильный, и это очень хорошая новость. Повод для радости есть, и немалый, но это не значит, что мы победили заболевание»,

— считает Баранова.

Доктор сравнила «Мефлохин» с глотком воды для бегуна на длинной дистанции. Баранова считает, что российский препарат «дает организму дополнительные 2−3 дня не очень тяжелого состояния, чтобы организм мог выиграть эту борьбу.