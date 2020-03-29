ГИБДД Карелии временно уходит в онлайн

С 30 марта в МРЭО республики организован прием граждан исключительно по предварительной записи на сайте www.gosuslugi.ru. Такая мера обусловлена обеспечением охраны здоровья граждан.

Для удобства граждан будет организована возможность предварительной записи по телефонам:

8 (8142) 707-356 – Отделение регистрации

8 (8142) 739-283 – Экзаменационное отделение

8 (8142) 739-285 – Запись на проведение экзаменов

Граждане, получившие талон в ведомство по предварительной записи через терминал электронной очереди, будут приняты согласно времени указанному в талоне. При себе обязательно иметь талон, подтверждающий данную запись!

Предрегистрационный осмотр транспортных средств будет осуществляться по очереди согласно времени предварительной записи. Перед посещением предрегистрационного осмотра необходимо самостоятельно заполнить рукописное заявление или предоставить распечатанное заявление с сайта государственных услуг.

В здании МРЭО будет организован пропускной режим, согласно записи сайта Госуслуг или предварительной записи.

Телефон для справок по вопросам использования портала Государственных услуг по линии МРЭО ГИБДД МВД по Республике Карелия: 89990945231 (Пн.-Пт. с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00).