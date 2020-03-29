Опубликована актуальная мировая статистика по коронавирусу

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте актуальную на утро 29 марта статистику по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.

Как сообщают в ведомстве, по состоянию на 8 утра по московскому времени, в мире этой болезнью заболели 662941 человек. Суточный прирост больных коронавирусом составил 65401 человек.

В Китае по данным на 29 марта зарегистрировано 82341 случаев заболевания. За сутки прирост составил — 128 случаев.

Между тем, китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране.