29 марта 2020, 13:54
Опубликована актуальная мировая статистика по коронавирусу
Роспотребнадзор: плюс 65 тысяч человек зараженных
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте актуальную на утро 29 марта статистику по числу заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире.
Как сообщают в ведомстве, по состоянию на 8 утра по московскому времени, в мире этой болезнью заболели 662941 человек. Суточный прирост больных коронавирусом составил 65401 человек.
В Китае по данным на 29 марта зарегистрировано 82341 случаев заболевания. За сутки прирост составил — 128 случаев.
Между тем, китайские власти заявили об окончании эпидемии коронавируса в стране.